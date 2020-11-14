«Мы давно ждали. Диабет беспощаден»: Рудинштейн рассказал о жизненных муках Джигарханяна

Продюсер заметил, что сын актера Степан наверняка уже летит в Россию из Америки на похороны отца.

Продюсер Марк Рудинштейн в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о жизни актера Армена Джигарханяна в последние годы. По его словам, он откровенно мучался.

«Людям, я уверен, разрешат с ним проститься. Он же не болел коронавирусом. Те, кто хотят попрощаться, те и придут. Сын Степан, наверное, уже летит из Америки на похороны. Армен давно уже был больным человеком. У него был диабет и все остальные сопутствующие болезни. Как только диабет обострялся, так сразу ему становилось плохо. Диабет беспощаден. Мы давно ждали». Марк Рудинштейн

Как заметил продюсер, за актером был замечательный уход. «Все было хорошо. Просто возраст и болезнь сказались. Хотя мне самому, если честно, нельзя идти на похороны. У меня подозрение на коронавирус. Пока хорошо себя чувствую. Подтверждения диагноза нет, но сегодня надо всего ждать», — сказал Рудинштейн.

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел. Два года назад перенес обширный инфаркт, но смог восстановиться.