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«У нас не было общего имущества»: Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве Джигарханяна

Как отметила бывшая жена звезды, актеру диктовали условия те, кто был рядом с ним.

«У нас не было общего имущества»: Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила на вопрос о наследстве народного артиста СССР.

Армен Джигарханян с третьей женой
Армен Джигарханян с третьей женой. Фото: Globallookpress.com

«Кто был рядом с ним, тот и диктовал все условия. То, что, возможно, было оформлено на меня — этого давно на бумагах нет. Армен Борисович в последнее время не очень понимал, что подписывает. Это было видно по его состоянию. Жизнь, которая была после нашего расставания, меня не интересует. У нас не было общего имущества. Никаких судов на этот счет также не было».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как добавила третья жена актера, она попрощалась с мужем три года назад.

«Когда человек был с нами, а потом узнаем о его смерти – это всегда шок. У него было много заболеваний. В хронической форме. Театр был смыслом его жизни. Я считаю, что с ним жестоко поступили друзья. Это привело к тому, что образ жизни был изменен в худшую сторону. Такого врагу не пожелаешь. При мне это было постоянно. Пока нас не развели.

Он был любим миллионами. Это главное его достоинство. Все что он сделал для искусства и кинематографа – это золотые страницы. Для него было ценно, что его любили» — сказала пианистка.

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел. Два года назад перенес обширный инфаркт, но смог восстановиться.

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