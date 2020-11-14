«У нас не было общего имущества»: Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила на вопрос о наследстве народного артиста СССР.

«Кто был рядом с ним, тот и диктовал все условия. То, что, возможно, было оформлено на меня — этого давно на бумагах нет. Армен Борисович в последнее время не очень понимал, что подписывает. Это было видно по его состоянию. Жизнь, которая была после нашего расставания, меня не интересует. У нас не было общего имущества. Никаких судов на этот счет также не было».

Как добавила третья жена актера, она попрощалась с мужем три года назад.

«Когда человек был с нами, а потом узнаем о его смерти – это всегда шок. У него было много заболеваний. В хронической форме. Театр был смыслом его жизни. Я считаю, что с ним жестоко поступили друзья. Это привело к тому, что образ жизни был изменен в худшую сторону. Такого врагу не пожелаешь. При мне это было постоянно. Пока нас не развели.

Он был любим миллионами. Это главное его достоинство. Все что он сделал для искусства и кинематографа – это золотые страницы. Для него было ценно, что его любили» — сказала пианистка.