«Были необратимые процессы»: друг Джигарханяна назвал причину смерти актера

Близкий друг актера Армена Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян раскрыл причину смерти своего товарища. По словам предпринимателя, у актера внезапно остановилось сердце. Помочь ему было уже невозможно.

«К сожалению, он болел серьезно, у него обострились хронические заболевания. В последнее время находился в больнице. Врачи молодцы, они делали все, что возможно. Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце».

Артур Согомонян

По словам Артура Согомоняна, ему поступает очень много звонков в последние часы. Все хотят проститься с актером. Правда, из-за ситуации с коронавирусом сейчас пока непонятно, как будут пускать людей на похороны. Скорее всего, они пройдут во вторник, 17 ноября, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел. Два года назад перенес обширный инфаркт, но смог восстановиться. Последний раз он появлялся в своем театре несколько месяцев назад на открытии сезона. Тогда все актеры отмечали, что он держится молодцом.