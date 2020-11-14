«Прямо из Парижа»: Рудковская похвасталась белоснежным креслом Baby Dior для малыша Арсения

45-летняя Яна Рудковская и 38-летний Евгений Плющенко в сентябре стали родителями. На свет появился их второй сын Арсений. Обзавестись наследником им помогла суррогатная мама.

До сих пор Рудковская принимает подарки по случаю рождения малыша. Светская львица считает своим долгом снять их на камеру и показать поклонниками в Instagram. На этот раз ее кроха стал обладателем уникального кресла от люксового бренда.

«Подарки прямо из Парижа. От офиса Baby Dior», — показывает презенты Рудковская. – «Кресло Baby Dior маленькое, халатик с инициалами «Арсений», пинетки, мишка. И самое потрясающее и невероятно – персональный скетч, который нарисовала Корделия (креативный директор Baby Dior – Прим.ред.)».

К слову, Яна Рудковская – настоящая поклонница «тяжелого» люкса. Продюсер с пеленок приучает сыновей носить дорогие и эксклюзивные брендовые вещи. Например, с рождения Арсений ездит в коляске Baby Dior за 400 тысяч рублей.