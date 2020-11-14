«Один из лучших представителей эпохи»: Цымбалюк-Романовская скорбит в связи со смертью бывшего мужа

Народный артист СССР Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, третья жена актера Армена Джигарханяна, заявила, что он был одним из лучших представителей великой эпохи.

«Я бы хотела, чтобы его запомнили исключительно как великого актера театра и кино. Таким он и был. Такого театра и кино мы с вами больше не увидим. Он был одним из нескольких лучших представителей великой эпохи, культурно лучшей, чем наша».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян были официально в браке с февраля 2016 по ноябрь 2017 года. С 2008 года она работала директором театра Армена Джигарханяна. Развод звезд сопровождался большим скандалом. По некоторым данным, за время правления в театре пианистка вывела в офшоры более 80 миллионов рублей.

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последние годы жизни он сильно болел и почти не появлялся на публике, сообщает портал «360».