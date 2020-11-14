Знакомые Елены Степаненко переживают за здоровье артистки

Цифры заболевших коронавирусом увеличиваются с каждым днем. Недавно стало известно о заражении еще одной медийной личности — комедийной актрисы Елены Степаненко. О том, что у нее обнаружен опасный вирус, написала «Экспресс-газета» со ссылкой на знакомого артистки.

Входящий в близкий круг Елены Григорьевны рассказал, что пока знаменитость лечится дома. Однако родные и друзья Степаненко не могут не переживать за телеведущую, так как она попадает в группу риска среди зараженных.

«Дай бог, выкарабкается», — высказался знакомый Степаненко.

Отметим, что уже многие знаменитости российского шоу-бизнеса переболели СoViD-19. Причем среди заболевших были и молодые артисты и телеведущие. Например, Кристина Асмус и Марина Ким.