«Чудо и его папа»: 71-летний Борис Грачевский поделился снимком с полугодовалым сыном на руках

Филипп в семье руководителя киножурнала «Ералаш» растет не по дням, а по часам.

Режиссер Борис Грачевский в Instagram опубликовал снимок со своим полугодовалым сыном Филиппом, который появился на свет в апреле 2020 года. На кадрах руководитель киножурнала «Ералаш» держит ребенка на руках. При этом сын улыбается, как, впрочем, и его звездный отец.

«Чудо и его папа. Папа – справа», — подписал милые кадры Борис Грачевский.

«Какой он сладкий. Просто потрясающее чудо», «Боря, какой он классный у вас. Просто красавец-ребенок. Счастья, любви, гармонии и достатка вашей семье», «Какой большой мальчик у вас растет. И как он сильно похож на своего папу», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что наследника Борису Грачевскому подарила его молодая жена актриса и певица Екатерина Белоцерковская. Она младше руководителя киножурнала «Ералаш» на 35 лет. Добавим, что у Грачевского есть сын и дочь от первого брака и дочь от второго союза с Анной Панасенко. Она также в свое время играла в одной из серий «Ералаша», где и сблизилась со звездой.