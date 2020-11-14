«Папа все знает»: Лиза Галкина в бело-розовом худи попросила отца помочь с гаджетом

Максим Галкин регулярно делится с поклонниками в Instagram семейными снимками и видеороликами. Накануне его утро началось в бассейне. Вместе с семилетними двойняшками от Аллы Пугачевой они устроили заплыв, а потом запечатлелись все вместе после тренировки.

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А нынешнее утро шоумена началось с вопросов. Как в поэме Маяковского, только к отцу пришла крошка-дочь. И спросила кроха:

«Папа, ты не знаешь вот, как переключать звуки на планшете английского языка?», — попросила помощи Лиза.

Девочка с самого утра решила позаниматься. По дому она ходит в стильном бело-розовом худи и с длинными высокими косичками. Она протянула отцу планшет, чтобы показать.

«Конечно, папа все знает», — улыбнулся дочке Галкин.

Девочка вместе с братом Гарри учится в первом классе. Ребятам на уроки приходится брать с собой много книжек и тетрадей. Как выглядит гранит науки современных школьников, недавно показал Галкин в публикации.

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