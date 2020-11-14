«Я – долларовый миллионер»: Моргенштерн рассказал, сколько берет за выступления на корпоративе

Музыкант Моргенштерн в соцсетях рассказал о своих достижениях, достигнутых к 22 годам своей жизни. По его словам, он человек и музыкант года по версии самого популярного журнала о музыке, а это, как он думает, о многом говорит.

«Я — долларовый миллионер. У меня автопарк люксовых тачек на любой случай жизни. Брендовых шмоток и ювелирки хватит, чтобы купить несколько квартир в регионе. Любой концерт – солдаут».

Моргенштерн

Как отметил рэпер, полчаса его выступления на корпоративе стоят три миллиона рублей. При этом он не привык себе в чем-то отказывать. По словам музыканта, если он захочет, то любая женщина будет его. Многие вокруг мечтают просто прикоснуться к нему и стать обладателями его фотографии.

Напомним, что рэпер Моргенштерн стал, по некоторым данным, самым популярным человеком России и стран СНГ в мире музыки. По его признанию, он безумно рад и счастлив такому признанию со стороны фанатов и поклонников.