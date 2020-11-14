Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову

Не так давно она звонила своему давнему другу и рассказывала о том, как себя чувствует.

Актриса Анастасия Заворотнюк может в самое ближайшее время появиться в студии своего давнего друга телеведущего скандальных ток-шоу Андрея Малахова и рассказать о своем самочувствии. Дело в том, что она долгие годы дружит с телеведущим.

Не так давно она даже ему звонила и рассказывала о том, как себя чувствует. Анастасия полностью доверяет ведущему «Прямого эфира». Знает, что сплетни про нее он распространять не будет.

Отметим, что интервью, если оно, конечно, состоится, пройдет в необычной обстановке. Никаких приглашенных экспертов, скорее всего, не будет. Звезды встретятся либо в пустой студии, либо на нейтральной территории. К примеру, дома у Заворотнюк в поселке Крекшино, сообщает «Собеседник».

Ранее стало известно, что здоровье Анастасии Заворотнюк, которая уже полтора года борется с тяжелым заболеванием, заметно улучшилось. При этом никто уже давно не видел актрису. Она прогуливается исключительно по территории около своего коттеджа в Крекшино.

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