«Хороши девчули»: Исаев из «Уральских пельменей» показал новых участниц шоу в костюмах зайчиков

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен с четырьмя красавицами-девушками. Они принимали участие в новогоднем концерте «Уральских пельменей» «Дело пахнет мандарином», премьера которого прошла в Екатеринбурге. Надо сказать, что все девушки хороши собой. На кадре с Исаевым они предстали в костюмах зайчиков.

«Стартанули. «Новогодний концерт «Уральских пельменей» «Дело пахнет мандарином». Сергей Исаев

«Дело пахнет мандарином, но не все могут почувствовать его в нынешней обстановке», «Хороши девчули. Какие зайчихи», «Прикольное и очень веселое шоу получилось. Вы как всегда на высоте», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что «Уральские пельмени» не имели возможности выступать на протяжении последнего полугода из-за пандемии. На днях они наконец-то вышли на сцену в родном Екатеринбурге.