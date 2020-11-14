«Истощились ресурсы – прежде всего авторские»: Кравченко объяснила, почему закрыли Comedy Woman

Актриса Мария Кравченко в эфире шоу «Эмпатия Манучи» объяснила, почему закрыли некогда популярный проект Comedy Woman. По ее словам, однажды продюсер шоу просто сообщил им, что в таком формате проект больше существовать не может. Они, конечно, были сильно расстроены, но внутренне понимали, что он прав.

Как заметила Кравченко, не исключено, что когда-нибудь случится ребрендинг и шоу заиграет в эфире новыми красками. Однако последние съемки были очень сложными.

«Истощились ресурсы – прежде всего авторские. Когда у тебя задана определенная планка – ты уже не можешь себе позволить выходить и выезжать на каких-то там кривляньях, чтобы вытащить не смешной номер. Это очень сложно. Тебе внутренне стыдно. Уже просто в воздухе летала усталость, напряженность». Мария Кравченко

Напомним, что проект Comedy Woman был очень популярен на телеканале ТНТ на протяжении последних десяти лет. В нем выступали сразу несколько звезд, известных далеко за пределами шоу. Средин них особенно можно выделить Екатерину Варнаву и Марину Федункив.