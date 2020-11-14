«С моим грузином»: Кудрявцева в пятницу, 13-го, устроила шабаш

Телеведущая так назвала свои посиделки с подругами.

Лера Кудрявцева после съемок программы отправилась на «шабаш». Так она назвала свои посиделки с подругами. Она подчеркнула, что, поскольку эта пятница выпала на 13-е число, то никак иначе встречу девушек не назвать.

Звезда экрана встретилась на террасе одного из заведений столицы с подругой Екатериной Гордон и журналистом Аленой Жигаловой. Вечерние посиделки звездная блондинка запечатлела на видео.

А затем и сделала фото на память. К слову, с адвокатом Екатериной Гордон Кудрявцеву связывает не только дружба, но и дела. Известная правозащитница отстаивает интересы Кудрявцевой в суде.