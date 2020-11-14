«Как хочешь, так и живи»: Амаяк Акопян озвучил размер своей пенсии

Фокусник Амаяк Акопян заявил, что все люди в сегодняшнем мире делятся на две категории. Одни его помнят и любят, а другим он совершенно не интересен.

«Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей. Как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам!» Амаяк Акопян

По словам фокусника, на телевидение его в последнее время приглашают только для того, чтобы он принял участие в скандальных ток-шоу. Чтобы рассказал о своих незаконнорожденных детях, которых, как заверил Акопян, у него нет. Как отметил фокусник, он не тот персонаж, который будет придумывать вокруг себя легенды. Гламурно-глянцевая жизнь его не прельщает, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Амаяк Акопян стал известен в 1978 году, когда сыграл роль в картине «Красавец-мужчина». В 1983 году у него родился сын Филипп. В 1996 году он стал сниматься в роли ведущего в детской популярной программе «Спокойной ночи, малыши!»