«А почему ты не вырос?»: Харламов и Воля высмеяли Джигана за употребление гормона роста

После отпуска на Мальдивах с женой рэпер заметно раздобрел.

Юмористы Павел Воля и Гарик Харламов в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеяли рэпера Джигана, который только вернулся с отдыха на Мальдивах, где проводил время со своей семьей.

«Тебе сидеть тяжело?» — спросил музыканта Павел Воля. «Есть такое. Стул маленький», — отметил муж модели Оксаны Самойловой.

«В случае с тобой маленький мозг. Что произошло? Почему ты раскачался так? Как так можно раскачаться? Ты что-то вколол?» — засыпал Джигана вопросами Воля.

«Да, гормон роста», — заявил рэпер. «А почему ты не вырос?» — спросил Харламов.

«Как не вырос. Вырос в ширину. Много борьбой занимаюсь. Записываю песни, а вечером в спортзале качаюсь. Потом еду спать», — заметил Джиган. «Гормон сна всадил?» — спросил Харламов. «Я всегда занимался. У меня просто память мышечная такая», — заметил исполнитель.

Напомним, что Джигана в последнее время часто обвиняют в лишнем весе. После примирения с женой он действительно заметно раздобрел.