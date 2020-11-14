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«Она должна дойти до дна и оттолкнуться»: Борисова оценила новую песню Волочковой

Как отметила телеведущая, попытку запеть балерина предприняла в не самое подходящее время.

«Она должна дойти до дна и оттолкнуться»: Борисова оценила новую песню Волочковой
Дана Борисова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценила новую песню балерины Анастасии Волочковой «До дна».

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

«Она и раньше у нас пела. Ее, конечно, не ждет музыкальный Олимп. Это всем ясно. Попытка запеть ей предпринята в неподходящее время. Она обречена на провал со своей затеей. У меня вообще большой вопрос, откуда у нее финансы. Там с этим, насколько я знаю, все плохо».

Дана Борисова

Как отметила Борисова, Волочкова в последние годы занимается откровенным пиаром.

«Она везде жениха презентует. Пыль в глаза пускает. Какие-то отчаянные попытки где-то засветиться все время предпринимает. Ей надо пересмотреть свое потребительское отношение к жизни, бросить пить. Она должна дойти до дна и оттолкнуться. Нас так учили на курсах. Но надо помнить, что у каждого человека дно разное. Я верю, что скоро она дойдет до дна и с новыми силами начнет выздоравливать», — заметила телеведущая.

Напомним, что Анастасия Волочкова сейчас снимает клип на песню «До дна». Это уже не первая композиция, которую она записала.

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