«Она должна дойти до дна и оттолкнуться»: Борисова оценила новую песню Волочковой

«Она и раньше у нас пела. Ее, конечно, не ждет музыкальный Олимп. Это всем ясно. Попытка запеть ей предпринята в неподходящее время. Она обречена на провал со своей затеей. У меня вообще большой вопрос, откуда у нее финансы. Там с этим, насколько я знаю, все плохо».

