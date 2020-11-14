Гарик Харламов на «Камеди Клаб» представил будущую жену Тимура Батрутдинова

Юморист Гарик Харламов в эфире шоу «Камеди Клаб» на ТНТ представил будущую жену своего товарища Тимура Батрутдинова. Это двойник певицы Ольги Бузовой – Небузова Яло.

«У нас в гостях двойник Ольги Бузовой. Небузова 86 Яло. Наконец-то мы познакомимся с будущей женой Батрухи. Потому что он всегда отвечал, когда его спрашивали: «Кто твоя будущая жена?» Только не Бузова. Небузова потратила 12 миллионов рублей на пластические операции. Изменила нос, скулы, грудь. Многие считают, что она парень, но сама Небузова говорит, что она девушка. Такие вот новости». Гарик Харламов

«Ты потратила 12 миллионов рублей на пластические операции? Откуда у тебя такие деньги? Ты же не Бузова. Везде в интернете написано, что ты мужчина», — добавил шоумен Павел Воля.

«На заборе тоже написано», — кратко подметила Небузова.

«Ну, покажи яйца. Если они у тебя есть, то ты точно Бузова», — заявил Харламов. «А если нет, то ты Дава», — добавил Воля.

Напомним, что Тимур Батрутдинов до сих пор не женат. В прессе ему приписывают множество романов. В том числе ранее утверждалось, что он встречался с Ольгой Бузовой.

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