«Орбакайте тоже обвиняли в безголосости»: Джигурда объяснил, почему Волочкову ждет успех на сцене

Актер Никита Джигурда в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его подругу балерину Анастасию Волочкову ждет успех на сцене.

«Дело даже не в вокальных способностях богини Волочковой, а дело в самом имени Волочковой. Мы знаем массу примеров, когда люди, не имея профессиональных вокальных данных, становились любимцами публики. Это связано с внутренней энергетикой, личностью человека. Типа Ольги Бузовой. Она, как и Волочкова, трудяга».

Как отметил Джигурда, в России любят издеваться над звездами.

«В свое время Кристину Орбакайте обвиняли в безголосости, но она пахала и доказала свою состоятельность как певица. Бузова начинала тоже не как профессионал. Помню, как во Владивостоке один мэтр даже вышел из зала, когда она запела.

В этой ситуации то же самое можно сказать о Волочковой. Она сейчас занимается творчеством. Сегодняшние технологии позволяют записать профессионально любого человека. Я был свидетелем, как Настя прекрасно пела вживую. У нас был совместный проект», — заявил актер.