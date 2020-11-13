«Меня выбрали в общем порядке»: Роман Архипов опроверг обвинения в блате на шоу «Голос»

Выпускник «Фабрики звезд» и экс-солист группы «Челси» Роман Архипов, безусловно, один из самых ярких участников нового сезона проекта «Голос». Поскольку в шоу-бизнесе исполнитель далеко не новичок, его периодически подозревают в том, что он мог попасть в «Голос» благодаря протекции.

Роман Архипов утверждает, что такие домыслы могли появиться только в головах тех, кто его не знает. Музыкант уверяет, что играть не по правилам ему не интересно. С организаторами проекта «Голос» он связывался лишь однажды.

«Я позвонил, попросился, мне сказали приходить на прослушивания. Я приехал в «Останкино», спел две песни, и меня выбрали в общем порядке», — рассказал Роман Архипов.

С повернувшимся к нему во время «слепых прослушиваний» Сергеем Шнуровым вокалист ранее не был знаком. Как предполагает Архипов, лидера группировки «Ленинград» зацепила его мужская энергетика в голосе.

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Роман добавил, что первое выступление в «Голосе» далось ему невероятно тяжело, поскольку в течение трех предшествующих выходу на сцену недель он болел, и конечно же, это отразилось на его вокале.

Роман Архипов дал понять, что от своего наставника Сергея Шнурова он в полном восторге.

«С ним очень комфортно. Спасибо ему огромное, что он повернулся. Думаю, что мы еще повоюем», — сказал участник шоу «Голос» в беседе с изданием «WomanHit».