Следователи проверяют травмы на теле Ирины Цывиной через полтора года после ее смерти

Появились причины подозревать, что актриса скончалась в результате насилия, а не от сердечного приступа.

55-летняя актриса Ирина Цывина скоропостижно скончалась в апреле 2019 года. О смерти звезды полиции сообщил ее сын Евгений, который и обнаружил тело.

В качестве причины скоропостижной смерти женщины назывались проблемы с сердцем, которые могли возникнуть из-за пристрастия артистки к алкоголю. О любви матери к спиртному общественности рассказал и сын Ирины. По каким-то причинам правоохранительные органы тогда никак не отреагировали на многочисленные травмы на теле умершей, сочтя, что она получила их при падении во время сердечного приступа.

По некоторым данным, у Ирины Цывиной был разбит затылок и сломано ребро, поврежден глаз, предплечье покрывала гематома. Все эти полтора года окружение актрисы подозревало в причастности к ее смерти наследника звезды.

А недавно с заявлением о том, что ее брат мог помочь матери отправиться на тот свет выступила дочка Ирины Цывиной Зиновия. Девушка живет заграницей со своим отцом, отношения с Евгением у нее натянутые.

Учитывая все эти обстоятельства, следственный комитет начал проверку травм на теле Ирины Цывиной. Силовики намерены выяснить их происхождение, сообщает «РЕН-ТВ».