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«Бал во время чумы»: Максим Галкин жестко высказался о светском вечере «Человек года»

Шоумен назвал произошедшее «ярмаркой тщеславия».

«Бал во время чумы»: Максим Галкин жестко высказался о светском вечере «Человек года»
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Накануне в столице состоялось одно из главных светских событий – церемония вручения премии журнала GQ «Человек года-2020». Мероприятие посетили многие отечественные селебрити – Филипп Киркоров, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Анна Седокова с супругом Янисом Тиммой, Альбина Джанабаева, Милош Бикович и многие звезды.

В Сети до сих пор обсуждают неоднозначные итоги премии. Напомним, что открытием года стал 18-летний тиктокер Даня Милохин, а лучшим музыкантом назван рэпер Моргенштерн. В главной же номинации «Человек года» победителями были объявлены российские врачи.

Не обошел вниманием прошедший светский раут и Максим Галкин. Только шоумен не был замечен в числе гостей. А высказался на просторах Instagram, негодуя от того, что подобные мероприятия сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, просто неуместны.

«Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!», — отреагировал Галкин.

Максим Галкин с негодованием отнесся к светскому вечеру
Максим Галкин с негодованием отнесся к светскому вечеру. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Шоумен высказался о том, что на месте организаторов этой «ярмарки тщеславия» учел бы обязательно ситуацию с пандемией и подобрал бы более уместный дресс-код взамен вечерних платьев и смокингов.

«Переодел бы всех в защиту, по крайней мере попросил бы всех снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид и наградил бы только медиков», — высказался муж Аллы Пугачевой.

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