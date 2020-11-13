Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на «Оскар»

Картина, рассказывающая о расстреле рабочих в Новочеркасске, будет претендовать на получение престижной кинонаграды.

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на получении премии «Оскар». Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Ранее работа Андрея Кончаловского уже была отмечена высокой кинонаградой. Кинокартина получила специальный приз 77-го Венецианского фестиваля. В зарубежных СМИ тогда же появились восторженные отзывы о работе режиссера, фильм назвали одним из его самых лучших, а роль члена бюро горкома КПСС Людмилы Семиной, которую на экране воплотила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, одной из самых ярких в карьере звезды.

В России премьера фильма «Дорогие товарищи!» состоялась в минувший понедельник, 9 ноября. А накануне прошла пресс-конференция с участием жены режиссера, уроженки Новочеркасска, где в 1962-м году и разворачивались жуткие события, которые легли в основу сюжета картины.

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«У моей героини есть логическое объяснение всему, что происходит вокруг. Кроме того момента, когда начинается стрельба по невинным людям. В этот момент ее мироздание рушится», — рассказала актриса на пресс-конференции.

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