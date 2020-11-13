«Финансовые претензии»: Сябитова объяснила, почему порой распадаются известные пары

Как отметила телесваха, измена в современном мире вовсе не повод для развода.

Телеведущая программы «Давай поженимся», которая выходит на Первом канале, Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему нередко разводятся известные пары.

«Это только говорят все, чтобы пилюлю подсластить: «Не сошлись характерами». Основная причина — финансовые претензии друг к другу. Сексуальность здесь не главное. Она вообще не обсуждается. Никто не скажет, что я развожусь, потому что женщина или мужчина стали сексуально несостоятельными. Мужчина не напишет в заявлении на развод, что женщина лежит как бревно». Роза Сябитова

Как отметила телесваха, финансовые претензии могут в итоге стать причиной для измены в семейных отношениях. «Измена не повод для развода. Это психологические проблемы, в которых надо разбираться», — заметила Сябитова.

Ранее Роза Сябитова разместила пост в социальных сетях, в котором порассуждала на тему, как найти партнера для половых отношений после пятидесяти лет. Она дала несколько ценных на этот счет советов своим подписчикам.

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