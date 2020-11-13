«Букет для папы»: четырехлетняя дочь Безрукова от Матисон собрала полевые цветы

Режиссер Анна Матисон подарила Сергею Безрукову дочь и сына. Маше в этом году исполнилось четыре года, а Степану в конце ноября исполнится два. Актер часто делится с фанатами в Instagram снимками своих маленьких детей. А на этот раз показал, как дока подарила ему большой букет полевых цветов.

«Букет для папы», — подписал видеоролик Безруков, сопроводив его влюбленными эмодзи.

Подписчики актера были очарованы такой нежностью.

«Прелесть! Какая красота! Умничка Маша!», — писали пользователи Сети.

Недавно на большие экраны вышла историческая драма «Подольские курсанты», в которой Безруков сыграл одну из главных ролей – капитана Ивана Старчака. В одном из интервью Анна Матисон призналась, что вышла замуж за лучшего мужчину, который отличается целеустремленностью. В своем возлюбленном сценарист нашла все то, что хотела бы видеть в спутнике жизни.