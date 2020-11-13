«Готовьте микроскоп»: Мясников высмеял «Уральских пельменей» за свое крохотное фото на афише

Юмориста разместили в самом углу, так что его почти невозможно увидеть.

Юморист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram высмеял своих коллег по коллективу. Дело в том, что они разместили афишу с новым выступлением, на которой фотография шоумена изображена очень крохотной в самом углу.

«Приглашаю вас на новый концерт «пельменей». Сегодня и завтра. Приходите во Дворец молодежи. В Екатеринбурге. Кто найдет меня на афише, тому дам 56 пригласительных. Даю подсказку, на каждой афише я дальше и дальше. Для следующей, готовьте микроскоп, там разыграю 160 пригласительных». Вячеслав Мясников

Напомним, что два года назад Вячеслав Мясников и его коллега Андрей Рожков откололись от коллектива. Их новое шоу называется «Ваши пельмени». Вместе с основным коллективом они выступают только в Екатеринбурге. Интересно, что Рожков на афише изображен крупным планом.

Ранее один из лидеров команды Сергей Исаев говорил, что он не знает, по каким причинам Рожков и Мясников стали выступать отдельно. Между тем фанаты уверены, что таким образом они хотят заработать больше денег. Сам Мясников говорил, что у них много материала и в одно выступление коллектива его сложно вместить.