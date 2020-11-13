«Этот день снова и снова»: Тата Бондарчук впервые показала фото тайной свадьбы

Экс-невестка режиссера Федора Бондарчука в октябре вышла замуж за своего избранника.

Бывшая супруга Сергея Бондарчука — Тата — решила, что пришло время рассказать общественности о главном событии этого года. Красавица опубликовала на своей страничке в Instagram подборку своих свадебных снимков, на которых запечатлена со своим женихом, а теперь уже мужем, музыкантом Филиппом Фроловым.

«Этот день снова и снова», — подписала галерею невероятно красивых фото Тата Бондарчук.

В день свадьбы экс-невестка режиссера Федора Бондарчука облачилась в наряд невесты: белое платье с накидкой и шлейфом окутывало ее фигуру, словно белоснежное облако. Многие поклонники девушки поблагодарили Тату за возможность увидеть эту красоту:

«Тата, вы шикарны», «Очень красивые, счастья неимоверного вам!», «Как красиво и нежно. Поздравляю!» — такие комментарии оставляют подписчики под постом Таты Бондарчук.

Напомним, что бывшая возлюбленная Сергея Бондарчука и ее новоиспеченный муж сыграли тайную свадьбу в октябре этого года. Пара предпочла не афишировать событие, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Предыдущий брак Таты с сыном известного режиссера и актера Сергеем Бондарчуком продлился семь лет, у бывших супругов подрастают две дочери. Несмотря на то, что Тата и Сергей расстались почти два года назад, они продолжают общаться и вместе занимаются воспитанием детей.