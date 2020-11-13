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Это шантаж: у Дзюбы требовали пять миллионов долларов за интимное видео

Известный футболист встречался с человеком, вымогавшим у него деньги.

Это шантаж: у Дзюбы требовали пять миллионов долларов за интимное видео
Артем Дзюба. Фото: Global Look Press

Футболист Артем Дзюба стал главным ньюсмейкером этой недели, после того, как интимное видео с его участием разместили в Интернете.

Как выяснилось, люди, в руки которых попали пикантные кадры с участием спортсмена, шантажировали капитана сборной России по футболу и форварда «Зенита», требуя у него пять миллионов долларов.
Футболист лично встречался с вымогателем и даже записал разговор с ним. После того, как Дзюба ответил злоумышленнику отказом, ролик появился в Интернете.

Примечательно, что это случилось накануне игры «Зенита» с «Краснодаром». Разгоревшийся к началу матча скандал не помешал Артему Дзюбе выйти на поле и представить свою команду на высоком уровне.
Сейчас расследованием дела о слитом в Сеть откровенном ролике занимаются сотрудники ФСБ. Будет ли в итоге возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.

В органы, как сообщает издание «Фонтанка», Артему Дзюбе помог обратиться губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Именно он в свое время посодействовал, чтобы футболист мог продолжить карьеру в тульском клубе «Арсенал», после того, как у Дзюбы возникли проблемы в «Зените».

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