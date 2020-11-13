«Хабальное поведение и грязь»: Колесников из «Дома-2» высказался об эскортном прошлом своей фанатки

21-летний участник телестройки не стал строить отношения с Машей Ли.

Один из ярких участников телепроекта «Дом-2», 21-летний Максим Колесников в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, что не смог бы смириться с эскортным прошлым девушки, которая к нему пришла.

Недавно на реалити появилась новая участница Маша Ли, которая заявила о своей симпатии к Колесникову. Но стало известно, что у девушки небезупречная репутация. Она засветилась в эскорте, и молодой человек, пообщавшись с ней несколько дней, осознал, что для него это — серьезный барьер. Более того, ее характер и отношения к окружающим вызвали в нем отторжение.

«Она дерется, всех посылает, кричит, у нее слишком много конфликтов. У нее очень хабальное поведение и грязь. Я думаю, что она не задержится на проекте. Вряд ли кто-то будет строить с ней отношения», — предположил Колесников.

Молодой человек сейчас активно готовится к новому этапу конкурса «Человек года». Он намерен победить, потому что привык быть лидером.