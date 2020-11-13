«Муж и далее вино»: Настя Ивлеева рассказала о своем идеальном выходном

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева ответила на вопросы Vogue Россия. В частности, ее спросили, какой для нее идеальный выходной. «Муж и далее вино. Вот мой идеальный выходной», — ответила звезда.

На вопрос, что бы она посоветовала себе подростку, Настя Ивлеева ответила следующее: «Не расстраиваться так сильно из-за прыщей. Я помню, что из-за этой проблемы могла не пойти на собеседование по работе или на свидание».

Также она призналась, что в детстве мечтала стать дворником, а в школе следователем, как главная героиня сериала «Тайны следствия». По словам Ивлеевой, на критику важно реагировать только тогда, когда она действительно оправдана. «Если критика оправдана, то я, скорее всего, прислушаюсь и сделаю работу над ошибками. Если не оправдана, то плевать я хотела на такую критику», — сказала звезда.

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Напомним, что Настя Ивлеева счастлива в браке с рэпером Элджеем. При этом ранее она признавалась, что они скрывали свой союз от окружающих. Лишь спустя несколько месяцев, их близкие узнали, что они с музыкантом законные муж и жена.