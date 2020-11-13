Беременная Топурия на редком фото с Деньговым подчеркнула живот обтягивающей футболкой

34-летняя солистка группы «А Студио» Кети Топурия только недавно рассекретила свою беременность. Девушка тщательно скрывала интересное положение, и объявить о нем официально решила с помощью творчества — в клипе на песню «Се ля ви» красавица похвасталась внушительным животиком.

Какой именно срок у девушки, она не сообщает, дело очевидно близится к родам. На редком фото с отцом будущего ребенка, возлюбленным Львом Деньговым, Топурия позировала в обтягивающей животик футболке. На руках у красотки сидел забавный маленький щенок, и Топурия выглядела абсолютно счастливой.

Напомним, что у Топурии есть дочка от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, 5-летняя Оливия. Семья распалась в 2017 году. С Деньговым Кети стала встречаться в 2018 году. Минувшим летом певица похвасталась кольцом на пальце и сообщила, что у них с возлюбленным скоро свадьба.

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