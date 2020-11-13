«До дна»: Волочкова с новым хитом рассчитывает подвинуть Бузову на песенном Олимпе

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram заявила, что вот уже несколько дней снимается в клипе на песню «До дна». «Обожаю быть в творческом процессе», — сказала известная балерина.

Надо отметить, что стилисты постарались создать очень неожиданный образ для Волочковой. К примеру, перед камерой звезда предстала в блестящем мини-наряде, оголившем ее прекрасные стройные ноги. Бывшая прима-балерина Большого театра подобрала к переливающемуся платью шикарные высокие сапоги, визуально удлинив ножки. Еще одной яркой деталью стали аксессуара, в частности, головной убор в этническом стиле.

Интересно, что композицию для Волочковой сочинил тот же композитор, который работает с певицей Ольгой Бузовой и поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Его зовут Алексей Малахов. Не исключено, что балерина хочет повторить путь Бузовой и покорить в недалеком будущем песенный Олимп.

Напомним, что Анастасия Волочкова известна своей эпатажностью. Когда она открывает комментарии в социальных сетях, то получает массу, как положительных, так и негативных отзывов о своем творчестве. Впрочем, звезда спокойно относится к критике и старается не обращать внимание на хейтеров.

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