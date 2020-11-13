«Это был неудачный брак»: Лора Квинт рассказала о союзе с Александром Журбиным

Как отметила композитор и пианистка, он запрещал ей играть любую музыку, кроме его произведений.

Композитор и пианистка Лора Квинт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не нашла счастья в первом браке с композитором Александром Журбиным. Вместе они были три с половиной года.

«Я поступила на фортепианный факультет, но со второго курса основным для меня стал композиторский. Я сдала экзамен и получила единственную из всех ребят пятерку. Там в консерватории я встретила своего первого мужа Александра Журбина. Он был старше меня на восемь с половиной лет. Я подумала, какое счастье, что кто-то обратил на меня внимание. Мне тогда было всего 18 лет».

Лора Квинт

Как отметила Квинт, союз с Журбиным не принес ей счастья. «Это был неудачный брак. Но у нас родился великолепный сын Филипп. Я даже не вспоминаю об этом браке. Я должна была играть только его музыку. Журбин мне запрещал играть другую музыку, поэтому мы расстались. Кроме того, он очень не нравился моим родным», — сказала Квинт.

Напомним, что Лора Квинт три раза была замужем. Счастье она обрела только в третьем браке с певцом Андреем Биллем.