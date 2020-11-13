Папина радость: Галкин с семилетними Лизой и Гарри начал утро с заплыва в бассейне

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы в браке много лет. За это время у них появилось двое детей — близнецы Гарри и Лиза. Ребята нынешней осенью стали первоклассниками, а позже отметили свое семилетие. Братик с сестренкой очень дружны и развиты не по годам. Они отлично говорят на французском, любят устраивать творческие вечера, а также занимаются плаванием.

Свое утро глава семьи начал с водных процедур. Вместе с наследниками папа искупался в бассейне, а потом они все втроем устроили фотосессию. Гарри забрался папе на спину, а Лиза прижалась к отцовскому плечу. Поклонников семейная идиллия растрогала до глубины души.

«Ваши крылья за спиной!», «Классное фото!!! Каждый выглядит как отдельная Вселенная, и все же вместе!», «Классные», «Милашки», «Глазастики», «Любимая семейка рыбок», — пишут в комментариях.

Недавно Галкин показал, какую танцевальную импровизацию посвятила Лиза своей маме. Алла Пугачева даже не смогла сдержать эмоций.