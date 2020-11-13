«Одни убытки»: Бородина показала, как новый кот порвал ей шторы в спальне

В середине июля Ксения Бородина сообщила поклонникам, что в ее семье пополнение. Взамен потерявшегося кота Шантика ведущая «Дома-2» завела пятимесячного котенка Каспера породы мейн-кун под долгие уговоры со стороны дочек.

Питомец сразу же покорил сердца всех домашних. И до поры до времени все было спокойно. Но накануне Ксения Бородина пожаловалась, что Каспер сильно нахулиганил. Пушистый любимец добрался до штор в спальне.

«Вот здорово, они, конечно, его так любят, но в итоге — одни убытки. Кошмар вообще, — сокрушается звезда экрана. — Надежда до последнего не умирает, что мне повезет с котом. Ну вот правда и воспитываю, и ругаю, и люблю, и хвалю. Но это просто нереально».

Телеведущая показала новый тюль, который пострадал от когтей усатого. Огромные зацепки по всем шторам, а на одной — даже дыра, что очень расстроили Ксению.

«Все шторами было закрыто. Посмотрите. Ну как? Ну вот это как вообще?? Ну жесть просто! Сейчас уже позвонила, заказала новые», — отчаянно рассказала теледива.

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Оказалось, что тюль был совершенно новый. И чем этот предмет декора не угодил Касперу, неизвестно. Бородина призналась, что теперь не знает, как быть дальше. Кто-то посоветовал теледиве удалить коту когти, но она сразу заявила, что на такие радикальные меры не готова. Решила присмотреться к накладным «царапкам».