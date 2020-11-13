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«Чушь собачья!»: Лоза не поверил, что клип Little Big «Скибиди» посмотрели 470 миллионов человек

Как отметил музыкант, «все накручено и перекручено».

«Чушь собачья!»: Лоза не поверил, что клип Little Big «Скибиди» посмотрели 470 миллионов человек
Юрий Лоза. Фото: Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза заявил, что не верит в успех композиции популярной команды Little Big «Скибиди», которую по официальным данным в Интернете посмотрели 470 миллионов человек.

Группа Little Big
Группа Little Big. Фото: Globallookpress.com

«Чушь собачья! Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии. Мне самому предлагали: «Дай немного денег, и первые 100 тысяч просмотров твои. Для начала». Я ответил: «Мне мертвые души не нужны».

Юрий Лоза

Как отметил Лоза, у его композиции «Плот» порядка пяти миллионов просмотров. Это реальные цифры, которыми он гордится. По его словам, легендарной композиции уже сорок лет. Продано за это время было порядка двух миллионов пластинок. Как сказал Лоза, если остановить человека на улице и попросить напеть песню «Скибиди», то никто этого не сделает. А вот «Плот» исполнит любой, сообщает «АиФ».

Напомним, что группа Little Big должна была в этом году поехать на музыкальный конкурс «Евровидение». Он был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Группа Little BigПесня "Плот"Песня "Скибиди"Юрий ЛозаЮрий Лоза последние новости