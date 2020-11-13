«Иногда спотыкается в словах»: Волосожар вслед за мужем пожурила Загитову в роли ведущей

Как отметила фигуристка, ее коллега пока только набирается опыта.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар заявила, что ее коллега Алина Загитова — большой молодец. По ее словам, подопечной Этери Тутберидзе было непросто согласиться стать ведущей шоу «Ледниковый период» и попробовать себя в новой ипостаси.

«Конечно, ей очень тяжело это делать. Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом. Я у Регины Тодоренко в передаче впервые поняла, что такое работать с ухом и насколько это сложно. Суфлер говорит что-то, ты это тут же должен донести, либо перефразировать, но передать суть, и это безумно сложно». Татьяна Волосожар

Как отметила Волосожар, ей было поначалу сложно давать интервью Загитовой, потому что фигуристка долго подбирала слова. Но, как сказала Волосожар, все мужественно ждали, когда Загитова донесет свою мысль. По словам звезды, олимпийская чемпионка 2018 года набирается опыта и с каждым выпуском выглядит в кадре все лучше и лучше, сообщает портал gazeta.ru.

Ранее муж Татьяны Волосожар фигурист Максим Траньков отмечал, что не может назвать Загитову идеальной ведущей «Ледникового периода». Ей, как он говорил, еще есть куда расти, но фигуристка постоянно совершенствуется, что его очень сильно радует.