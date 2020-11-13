«Николай — фантастический человек»: Яковлева прогулялась по Калининграду с Басковым

Актриса и звезда картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева в Instagram поделилась совместным кадром с «золотым голосом России» Николаем Басковым. Он прибыл в один из самых западных мегаполисов страны — Калининград, чтобы лично поздравить с назначением мэром города Андрея Кропоткина.

«Кениг. Прогулка по Кенигсбергу. Любимый родной город. Невероятная красота. Николай — фантастический человек. Умный, деликатный, добрый, неравнодушный». Александра Яковлева

«Очень красивая фотография. Вы такая стильная», «Хорошо выглядите. Здоровья вам», «Смотритесь вместе классно. Кстати, Николай выглядит старше вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Яковлева чуть больше года назад призналась, что проходит лечение. Медики диагностировали у нее онкозаболевание. На данный момент у актрисы наблюдается стойкая ремиссия. Ранее она посетила сразу несколько ток-шоу на телевидении, где подробно рассказывала о своем состоянии.