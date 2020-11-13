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«Если б место не было уже занято»: бывший муж Гагариной решил стать героем «Холостяка»

Фотограф Дмитрий Исхаков хочет, чтобы за него боролись полтора десятка девушек.

«Если б место не было уже занято»: бывший муж Гагариной решил стать героем «Холостяка»
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото Global look press.

Пандемия коронавируса отразилась на жизни практически каждого человека в мире. Для некоторых семей — и вовсе фатальным образом: количество разводов за этот год значительно увеличилось. Не выдержали и многие звездные союзы. Например, развод оформили певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, которые были в браке почти шесть лет.

Сейчас Дмитрий Исхаков высказывается о том, какой бы могла стать его следующая жена. И на этот раз признался, что готов стать героем шоу «Холостяк», чтобы найти себе половинку.

«Если б место не было уже занято Тимати, я бы с радостью напросился в холостяка, что думаете? 42 — это уже все?! Молодой дед? Пожилой юноша?» — задается вопросами Исхаков.

Звездный фотограф не против, чтобы за него поборолись полтора десятка девушек. Ему важно, чтобы его следующая любовь была такой, «шоб души не чаяла» в нем.

Напомним, что герой следующего сезона романтического реалити «Холостяк» уже известен. Его имя назвали задолго до премьеры, что произошло впервые за всю историю шоу. И бороться участницы будут за сердце рэпера Тимати. Который, к слову, расстался с моделью Анастасией Решетовой, матерью своего годовалого сына, в начале осени.

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