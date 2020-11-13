«Ну да, ты своенравный»: Мигель вспомнил, как сложно ему было работать с Пугачевой

Танцор и хореограф Мигель во время интервью YouTube-каналу Peopletalk признался, что у него был в жизни опыт неудачного творческого сотрудничества с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Он бы больше не хотел с ней пересекаться и сделает все возможное для этого.

Как отметил Мигель, всех деталей он раскрыть не может, но во времена их совместной работы царила самый настоящий ужас. По словам хореографа, с Пугачевой могут нормально работать только те, кто приближен к ней. Он лично видел артистов, которые стояли, опустив голову, и Примадонна их отчитывала. При этом они боялись ей что-то возразить. Мигель добавил, что он честно выполнил свои функции на том проекте, но больше с Пугачевой сотрудничать не пожелал.

«Я, конечно, доделал свою работу до конца, и сказал Алле Борисовне спасибо. Она ответила: «Ну да, ты, конечно, своенравный». Ну извините, какой есть». Мигель

Ранее Мигель уже говорил, что сотрудничал с Пугачевой на ее «Рождественских встречах». По его словам, работать с Примадонной очень сложно и непросто для артистов.