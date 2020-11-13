«На себя не похожа»: поклонники раскритиковали памятник на могиле Элины Быстрицкой

Поклонники покойной актрисы Элины Быстрицкой раскритиковали памятник, который был установлен несколько дней назад на могиле их любимицы. «На себя не похожа», «Красивая, конечно, но в этой женщине мало что напоминает Быстрицкую», — отмечали некоторые из них.

Отметим, что скульптура была выполнена из единого блока белого мрамора. Красивая женщина сидит на камне. При этом к груди она прижимает театральную маску.

Мало кто знает, что в свое время Элина Быстрицкая сама заказала себе этот памятник. Заказ был сделан скульптору Фридриху Согояну. Они были дружны при жизни звезды «Тихого Дона». Концепцию монумента она утвердила еще, когда была жива.

Элина Быстрицкая ушла из жизни в 2019 году. Ей на момент смерти был 91 год. После ее ухода из жизни широкую огласку получила история с деньгами звезды. Выяснилось, что помощница актрисы Ксения Рубцова украла часть ее средств. Женщина в итоге получила три с половиной года колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Комсомольская правда».