«С учетом всех правил эффектной подачи»: Юлия Михалкова облачилась в топ-бюстье и кожаные мини-шорты

Стилист Лариса Тимиряева похвалила актрису за модный total black и дала несколько советов, как его уравновесить.

37-летняя актриса, телеведущая Юлия Михалкова прославилась благодаря игре в команде КВН «Уральские пельмени». После успеха на Первом канале юмористы создали свое одноименное шоу на СТС, и выпуски с Михалковой идут на голубом экране до сих пор, хотя она в прошлом году покинула проект. Теперь девушка строит «сольную» карьеру: она ведет «Детский КВН», снимается в различных юмористических скетч-шоу и даже написала книгу.

За жизнью красотки следит почти миллион поклонников — девушка активно ведет аккаунт в Instagram. Там она рассказывает о своих съемках, делится мыслями и просто постит красивые фото. Одно из таких она разместила накануне.

Михалкова предстала в эффектном кожаном total black look, облачившись в топ-бюстье и мини-шорты. Аутфит подчеркнул все достоинства фигуры стройной красотки, а также продемонстрировал основные тренды сезона. Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ актрисы.

«Образ скомплектован в модном черном монохроме total black, с учетом всех правил его эффектной подачи, а именно разницей фактур и текстур (жесткость и мягкость, матовость и глянец).

Стильные кожаные шорты с высокой посадкой и с ремнем на талии тоже уместны в образе. Шорты перестали носить сезонный характер, и их очень модно сейчас носить с высокими сапогами или с ботфортами. Продемонстрированы и модные фактурные сапоги, держащие форму, то есть это больше аутфит, который демонстрирует модную одежду и прелести Юлии, но не носибельный лук.

Куда и когда можно пойти в таком комплекте? Сезонность не понятна. Слишком открытый верх и голые ноги требуют тепла, а кожаные шорты и сапоги — прохладной погоды. Так что образ для стильной фотосессии. Подчеркивает женственность и красоту Юлии, но все равно верх не доработан, не уравновешивается с жесткостью низа. Можно было бы добавить объемные серьги — кольца или длинную моносерьгу…» — считает Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.