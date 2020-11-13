Адвокат Конкиных объяснил, почему сын актера не смог оформить опекунство над племянницей

Калиса Конкина будет жить в Санкт-Петербурге у родственников.

Адвокат семьи актера Владимира Конкина Юлия Нитченко объяснила, почему сын звезды картины «Место встречи изменить нельзя» Святослав не смог оформить опекунство над своей племянницей Калисой. Оказалось, что мужчина со своей семьей в ближайшее время уедет жить в Германию. Там живет его родной брат Ярослав с женой и тремя детьми.

«К сожалению, юридически невозможно ни одному из братьев оформить опеку над девочкой. Это связано с немецким законодательством, которое особенно усложняет тот факт, что родной отец Калисы не лишен родительский прав». Юлия Нитченко

Отметим, что отец Калисы, адвокат Руслан Подгорный, осужден по статье «Мошенничество». При этом он скрывается от правосудия, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что мама Калисы утонула в бассейне московского фитнес-центра. Сам Владимир Конкин в силу возраста отказался от опекунства. При этом пообещал помогать финансово любимой внучке. Девочка будет жить в Санкт-Петербурге со своей двоюродной бабушкой и ее мужем.