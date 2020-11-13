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«Строит планы по возвращению на сцену»: Калашникова рассказала, как чувствует себя Заворотнюк

По словам светской львицы, актриса медленно, но верно идет на поправку.

«Строит планы по возвращению на сцену»: Калашникова рассказала, как чувствует себя Заворотнюк
Анна Калашникова. Фото: предоставлено Анной Калашниковой

Актриса и светская львица Анна Калашникова заявила, что ее хорошая знакомая звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Калашникова, Заворотнюк научилась радоваться каждому дню. Она гуляет в основном в саду своего дома в поселке Крекшино. На людях не появляется из-за сильных изменений в фигуре и лице.

«По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации. Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают».

Анна Калашникова

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже полтора года не появляется на публике. Актриса борется с тяжелой болезнью. В последнее время ходит много разговоров, что ей стало значительно лучше. Сама звезда даже недавно набрала номер своего товарища, телеведущего Андрея Малахова, и пообщалась с ним. Это явное свидетельство, что ей лучше, сообщает «Собеседник».

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