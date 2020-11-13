«Строит планы по возвращению на сцену»: Калашникова рассказала, как чувствует себя Заворотнюк

Актриса и светская львица Анна Калашникова заявила, что ее хорошая знакомая звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку.

Как отметила Калашникова, Заворотнюк научилась радоваться каждому дню. Она гуляет в основном в саду своего дома в поселке Крекшино. На людях не появляется из-за сильных изменений в фигуре и лице.

«По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации. Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают». Анна Калашникова

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Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже полтора года не появляется на публике. Актриса борется с тяжелой болезнью. В последнее время ходит много разговоров, что ей стало значительно лучше. Сама звезда даже недавно набрала номер своего товарища, телеведущего Андрея Малахова, и пообщалась с ним. Это явное свидетельство, что ей лучше, сообщает «Собеседник».