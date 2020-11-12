Собчак в эффектном жакете с пышными рукавами поддержала Богомолова на премии GQ

Ксения Собчак недавно отпраздновала день рождения. Знаменитой журналистке исполнилось 39 лет. Она провела время на отдыхе в Дубае с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана. Телеведущая не скрывала, что наслаждалась солнечными ваннами, устраивала романтические вечера, гуляла и проводила время на пляже. Но на днях она вернулась в столицу и сразу оказалась в центре светских событий.

12 ноября состоялось последнее светское мероприятие в Москве — вручение премий журнала GQ «Человек года». На этот раз звезды собрались во МХАТе имени Горького. На ковровой дорожке, несмотря на пандемию коронавируса и множество сопутствующих этому ограничений, собралось немало звезд. Гостями церемонии награждения стали: Яна Рудковская, Даня Милохин, Дмитрий Шепелев, Агата Муцениеце, Анна Седокова с мужем, а также другие известные персоны. Ведущим вечера был Иван Ургант.

Собчак пришла на премию одной из последних. Она выбрала стильный наряд для выхода в свет. Блондинка позировала в узких брюках и черном жакете с пышными рукавами-розами цвета фуксия. Она элегантно уложила волосы и сделала неброский макияж. Телеведущая сопровождала мужа. Богомолов надел черный костюм и рубашку. К слову, режиссер получил специальную премию, но речь произносить не стал, как и Даня Милохин. Ксения сидела в зале, поддерживая возлюбленного.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие не удержались и одарили их комплиментами. «Ну какие хорошие», «Какая красивая Ксения!», «Очень красивый образ у Ксении», «Какая Собчак красивая и стильная», «Какие интересные рукава», — прокомментировали кадры с премии пользователи Сети.