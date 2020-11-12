СМИ: налоговая заблокировала счета продюсерской компании Олега Газманова

В Сети появилась информация о проблемах с бизнесом Олега Газманова. 12 ноября интернет-канал Mash сообщил, что налоговая служба заблокировала счета его продюсерской компании «Процентр». Якобы фирма не смогла оплатить ремонт в своем офисе, и Фонд капитального строительства подал на нее в суд.

При этом Газманов жаловался в соцсетях, что, как и другие артисты, финансово страдает из-за отмены концертов. Известно и о другой его компании — «Газманов продакшен», которая закрылась еще до карантина из-за убытков.

Что касается «Процентра», то им управляла жена артиста — Марина Муравьева-Газманова. Teleprogramma.pro дозвонилась до женщины, чтобы уточнить появившуюся информацию, но она отказалась от комментариев, сославшись на то, что общается с прессой только через своего директора. Директор же обещал выяснить все точнее и обещал выйти на связь позднее.