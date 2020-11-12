Творческие личности: Михалкова показала, чем увлекаются младшие дети Гигинеишвили

Надежда Михалкова воспитывает двух детей от режиссера Резо Гигинеишвили. Дочери Нине в этом году исполнилось девять лет, а сыну Ивану – семь. В своем Instagram актриса решила показать, как ее отпрыски поводят свободное время. Творческая жилка явно передалась по наследству, но, как выяснилось, и Нина, и Иван тяготеют к танцам и музыке. Ранее актриса показывала, как семилетний сын учится играть на гитаре.

Напомним, что Михалкова была участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Она танцевала в паре с Максимом Марининым, однако их тандем стал первым, кто покинул проект.

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Отец детей — Гигинеишвили — тем временем недавно пережил еще один развод. После года брака режиссер расстался со светской львицей Надеждой Оболенцевой. В одном из интервью Михалкова вспомнила, какие слухи она читала в прессе, познакомившись с будущим мужем. Как говорит актриса, издания светской хроники писали, что она якобы увела Гигинеишвили из семьи. У режиссера есть старшая дочь от первого брака.