«Не хочет – пусть уходит!»: Милявская намеревалась выгнать Соседова со съемок «Суперстар. Возвращение»

Певица Лолита Милявская и музыкальный критик Сергей Соседов продолжили выяснять отношения на съемках нового сезона шоу «Суперстар. Возвращение», которое снимается на канале НТВ.

Во время очередной съемки проекта перед зрителями предстали звезды из девяностых годов, которые хотят вернуть себе былую славу. Когда все участники выступили, то Сергей Соседов уже было засобирался домой. Остальные члены жюри попросили его остаться. Ему сказали, что сейчас с сольным номером на сцену выйдет Лолита. Музыкальный критик откровенно заявил, что не желает ее слушать. Это услышала экс-возлюбленная тренера по сквош Дмитрия Иванова. На тот момент украинская дива находилась за кулисами.

«Не хочет – пусть уходит!» — сказала Лолита.

Неприятный момент сгладила певица Maruv. Она попросила Соседова остаться в студии ради нее, сообщает «Собеседник» .

Ранее между Лолитой Милявской и Сергеем Соседовым уже был конфликт. Причем он случился также на съемках программы «Суперстар. Возвращение». Как отмечал музыкальный критик, хамство исполнительницы в свой адрес он слышит каждую программу.