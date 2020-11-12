«Бывшие не против»: Разин собрался жениться на украинке, наплевав на разницу в 22 года

Как отметил продюсер группы «Ласковый май», рядом с ним сейчас прекрасная женщина.

Продюсер группы «Ласковый май» 57-летний Андрей Разин собрался жениться в пятый раз. Причем его избранница из украинского города Краматорск. Она младше звезды на 22 года.

По словам Разина, свадьба пройдет в следующем году в одном из городов, где состоятся гастроли «Дискотеки Союз». В будущем они хотят двоих общих детей. Кроме того, Разин планирует ко всему прочему и обвенчаться с молодой невестой. Как добавил продюсер, с бывшими женами у него прекрасные отношения, сообщает «СтарХит».

«Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маритана не против моей свадьбы. Маритана создала очень хорошую семью. У нее в браке также появились дети, и я за нее безумно рад. Я со своими бывшими женами очень дружу». Андрей Разин

Напомним, что Андрей Разин известен своими жесткими выпадами в адрес других звезд шоу-бизнеса. Нередко у него из-за этого возникают конфликты. На Разина даже подают в суд, но он все равно не успокаивается и высказывает все, что думает.