«Я устал от вашей грязи»: племянник 71-летней Аллы Пугачевой стал писать стихи

Жена племянника певицы Аллы Пугачевой Гузель в Instagram поделилась творчеством своего мужа. Судя по всему, Влад Пугачев стал в последнее время на досуге писать стихи.

«Люди из прошлой жизни, обращаюсь к вам. Оставайтесь в быте вашем, не кидайте мне Flashback. Я устал от вашей грязи, из «темноты» прорвавшись в свет. P.S. «Выключатель» тоже сломан. Не пытайтесь, шанса нет». Влад Пугачев

Напомним, что не так давно в семье Влада и Гузели Пугачевой родилась дочка, которую они назвали Аллой. Причем примадонна отечественной эстрады, которая в свое время купила Владу Пугачеву квартиру в столице, на протяжении нескольких месяцев пребывала в неведении. Она ничего не знала о появлении еще одной внучки.

Добавим, что Влад Пугачев в свое время проходил курс реабилитации из-за своих пагубных пристрастий. В связи с этим Алла Борисовна забрала у него ребенка и отдала его на воспитание своему водителю. Влад Пугачев на Примадонну за этот поступок не обижается, потому что в те годы действительно был не способен сам воспитывать сына Женю. В будущем он хочет вернуть мальчика себе.