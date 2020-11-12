«Сильных конкурентов уничтожают молча»: Шаляпин считает конфликт Пугачевой и Бузовой фейком

По мнению певца, прагматичная Примадонна не могла бы позволить себе выступить против звезды «Дома-2».

Реальное противостояние или журналистская утка? В прессе уже несколько дней обсуждаются слова, якобы сказанные Аллой Пугачевой об Ольге Бузовой. По версии ряда СМИ, Примадонна не хочет, чтобы звезду «Дома-2» пускали петь на праздничные новогодние телепередачи.

Сайт Teleprogramma.pro спросил у ряда деятелей шоу-бизнеса, может ли это быть правдой и действительно ли слово Пугачевой может закрыть дорогу какому-либо артисту в «голубые огоньки».

Певец Прохор Шаляпин, к примеру, считает эту историю выдумкой.

«В наше жестокое время, когда каждый артист думает только о себе, Алла Пугачева не допустит такой оплошности, чтобы подарить Ольге Бузовой такой пиар, упомянуть ее где-то, — говорит финалист «Фабрика звезд». — Думаю, вряд ли ей это на руку, в нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице. А открытый скандал дает плюс и одной, и другой стороне».

Шаляпин считает, что Пугачева — достаточно умная и прагматичная женщина для того, чтобы совершать такой необдуманный шаг, как конфликт с Бузовой. Он даже назвал Примадонну «Наполеоном».

Артист считает, что не замечать певицу из «Дом-2» уже нельзя: она состоялась как социальное явление. А слушать ее песни или нет — это личное дело каждого. По мнению Прохора, на сегодняшний день российское ТВ и так переполнено второсортными хитами и зрители сами решают, что им смотреть.